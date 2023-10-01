Aydın'da sahipsiz köpek dehşeti: Oğlunu korumak isterken yaralandı

Akın Ersoy, Armutlu Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada, yakındaki oğlu Tuğra Berk Ersoy'a (10) bölgedeki sahipsiz köpeklerin koşarak yaklaştığını gördü.

Çocuğunu olası bir saldırıdan kurtarmak için hamle yapan Ersoy, köpeklerin saldırısı sonucu bacaklarından ve kolundan yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Aydın Devlet Hastanesine giden Ersoy, tedavisinin ardından kuduz ve tetanoz aşısı yapılarak taburcu edildi.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yaptığım sırada 3-5 sokak köpeği çocuğuma saldırdı. Çocuğumu kurtarırken köpekler bana saldırdı. Dışarıda sahipsiz belki 50 köpek var. Biz bu durumdan rahatsızız. Bugün çocuğumu kurtardım ama orada ben olmasaydım çocuğuma ne olurdu." dedi.

