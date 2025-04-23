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Aydın'da 'Sibergöz' operasyonu: 7 şüpheliye adli işlem

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen “Sibergöz” operasyonunda sosyal medya ve dijital mecralarda suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

IHA23 Nisan 2025 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Aydın'da 'Sibergöz' operasyonu: 7 şüpheliye adli işlem
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında, 205 personelin katılımıyla 'Sibergöz' operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde 'Müstehcenlik' suçundan 4, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 3 olmak üzere toplam 7 şüphelinin suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca faaliyet kapsamında 164 işletmenin kontrolü yapılırken 4 bin 983 şahıs sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı.

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