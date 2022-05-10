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Aydın'da tesiste çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki içme suyu dolum tesisinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 9 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

DHA10 Mayıs 2022 Salı 09:31 - Güncelleme:
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İsabeyli Mahallesi'ndeki içme suyu dolum tesisinin depo bölümünde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Pet şişe, damacana ve suyu arıtmada kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Nazilli Belediyesi'ne ait su tankerleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Tesis kullanılamaz hale gelirken çevredeki bazı binaların dış cepheleri ile park halindeki bir otomobil de zarar gördü. Yoğun dumandan etkilenen 6 itfaiye aracı şoförü ile 3 itfaiye erine ambulanslarda müdahale edildi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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