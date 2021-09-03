İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2021 Cuma / 26 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2997
  • EURO
    9,8801
  • ALTIN
    489.061
  • BIST100
    1468.67
Güncel

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA3 Eylül 2021 Cuma 18:21 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 18:21
ABONE OL

D.K. yönetimindeki 35 KG 7042 plakalı kamyon, Yenikent Mahallesi Aydem Kavşağı'nda, Ayhan Toraman idaresindeki 09 ABY 108 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyondaki asfalt, yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki sürücünün eşi Gülistan Toraman (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan sürücü Toraman ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.