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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

IHA12 Haziran 2023 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarda Didim'de iki şüpheli şahsın işyerlerinde uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramada, 25 Gram metamfetamin, 138 adet extacy hap, 3 Gram kubar esrar, 1 Adet hassas terazi, 7 Adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 Adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 45 adet mühimmat, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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