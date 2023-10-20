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Aydın'da yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırma hazırlığı içerisinde olan organizatörler polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan insan tacirleri sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

20 Ekim 2023 Cuma 21:59 - Güncelleme:
Aydın'da yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde rutin devriye görevini yapan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece saat 04.00 sıralarında Nazilli Sitesi'nde şüpheli bir transit aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen bir adet şişirilmemiş lastik bot ve bota ait motor ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler Ç.Ö., C.A., O.S. ve R.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Aydın
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  • gözaltı

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