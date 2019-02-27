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Aydın'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, son bir ay içerisinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı.

  • DHA
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Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, çok sayıda adrese operasyon yapan polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 54 şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 252 gram esrar, 371 gram eroin, 38 gram metamfetamin, 7 ecstasy hap, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 56 mermi ele geçirildi.
 
Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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