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Aydın'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen durduruldu.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
 
Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 16 Irak, 11 Suriye ve 5 Filistin uyruklu yakalandı.
 
Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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