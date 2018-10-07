Aydın'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen durduruldu.
- AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 16 Irak, 11 Suriye ve 5 Filistin uyruklu yakalandı.
Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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