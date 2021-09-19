İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2021 Pazar / 12 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
Güncel

Aydın'da zehir tacirlerine baskın: 10 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA19 Eylül 2021 Pazar 00:55 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 00:55
ABONE OL

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren polis, saat 16.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan şüphelilerden biri polise baltayla saldırı girişiminde bulundu. Çıkan arbedede yaralanan şüpheli ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde yapılan aramalara dedektör köpek 'Tina' da destek verdi. Aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, uyuşturucu kullanma aparatı, balta, tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Evde bulunan 3'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.