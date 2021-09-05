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Aydın'daki orman yangını kontrol altında

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA5 Eylül 2021 Pazar 21:26 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 21:26
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Doğanbey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler 13 arazözle sevk edildi. Söndürme çalışmasına havadan 6 helikopterle destek sağlandı.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile Söke Kaymakam Vekili Sadettin Yücel, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangında, üç dönüm ormanlık alan ile 15 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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