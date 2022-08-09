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Güncel

Aydın'daki trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

AA9 Ağustos 2022 Salı 00:44 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre dün, Feyzullah Tüzünol'un (35) kullandığı 20 PN 511 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Pınardere kavşağı yakınlarında Volan Esmer idaresindeki 03 AAR 904 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Feyzullah Tüzünol ile aynı otomobildeki Asaf Tüzünol (3) ve Betül Tüzünol (35) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine, diğer otomobilde bulunan Şeyma Esmer (24), Merve Çelik (27) ile Fahrettin Efe Esmer (4) Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Asaf Tüzünol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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