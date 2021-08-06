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  • Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
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Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 23:37 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:37
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Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor.

Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da evleri tahliye edilen vatandaşlara yardım etti.

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