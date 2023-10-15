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  • Aydın'ın Söke ilçesinde bir otobüste yapılan aramada 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otobüste yapılan aramada 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde otobüsle yolculuk yapan 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 12:46 - Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otobüste yapılan aramada 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Farklı tarihlerde devam eden çalışmalarda, Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpekleri (Veston, Buzul, Tork) ile yapılan aramalarda, E.A, A.T, S.S, M.A, F.A, E.A, K.S. isimli şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir miktar uyuşturucu madde (84 gram kubar esrar, (2) gram toz esrar, 4 adet sentetik hap) ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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