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Aydın Söke'de CHP'den 26 kişi partiden istifa etti

Aydın Söke'de CHP eski İlçe Başkanı Suat Durukan'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi, partiden istifa etti. Durukan, 'Aydın yerelinde parti, Özlem Çerçioğlu partisine dönüşmüştür' diyerek tepki gösterdi.

  • DHA
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CHP Söke İlçe Eski Başkanı Suat Durukan ve 26 üye, ellerinde dilekçeyle ilçe seçim kuruluna giderek partiden istifa etti. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve iki meclis üyesinin istifasının ardından 26 kişinin daha istifa etmesi dikkat çekti. CHP eski İlçe Başkanı Suat Durukan, "Aydın ve ilçelerindeki belediye başkan adayı belirlemelerinde liyakat, vefa, başarı, ön seçim, yerele uygun aday kriterleri dikkate alınmadan adaylar tespit edilmiştir. Belirlenen adayın hangi kriterlere göre seçildiğinin, tercih edilmeyen adayın neden tercih edilmediğinin belli olmadığı, başarıyla çalışarak hizmet etmiş dürüst, namuslu, çalışkan belediye başkanlarıyla neden yola devam edilmediğinin sebebi izah edilmemiştir. Önümüze kim etkili ve yetkili birisinin adamı ise onun aday gösterildiğinin söylenildiği adaylar konmuştur" dedi.
 
'CHP AYDIN'DA ÖZLEM ÇERÇİOĞLU PARTİSİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR'
 
Parti içinde demokrasi, şeffaflık ve adaletin kalmadığını öne süren Durukan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Aydın yerelinde parti, Özlem Çerçioğlu partisine dönüşmüştür. İlçe yönetim kurulu olarak görev yaptığımız 4 yıl boyunca Söke örgütüne hiç gelmemiş, yöneticileri hiç arayıp sormamıştır. 18 Ekim 2018'de makamına giderek, nezaket ziyareti için kendisinden istemiş olduğumuz randevuya cevap bile vermemiş, işine gelince örgütten, işine gelen kişiyle görüşüp, onun dışında örgütle işi olmamış Büyükşehir Belediye Başkanı, Aydın'da genel merkezce sözüne en çok itibar edilen kişi olmuştur. Bizlere bu sağlıksız yapının dışına çıkmaktan başka yol kalmamıştır. Bu seçimde oy vermeyeceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bu sözlerimizle tepki göstererek istifa ediyoruz. Partinin bir gün çağın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun, modern, gerçek bir halk partisi kimliğine dönüşeceği umuduyla partimizden ayrılıyor, herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz."

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