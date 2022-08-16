Aydınlı Grup'tan iki yeni yatırım

İstanbul Silivri'de faaliyete başlayan Üretim Merkezi ve Hadımköy'de yer alan Lojistik Merkezi ile Aydınlı Grup, üretim ve dağıtım süreçlerinin yönetiminde yüksek verimliliği hedefliyor. Bünyesinde faaliyet gösteren U.S. Polo Assn., Cacharel, Pierre Cardin markalarıyla üretim, stoklama, operasyon ve sevkiyat süreçlerini bu merkezler üzerinden gerçekleştirecek olan Aydınlı Grup, üretim ve lojistik faaliyetlerine yeni bir yön verecek.



Yaklaşık 400 çalışanın istihdam edildiği 18.000 m2 alana sahip üretim merkezinde gömlek, ceket ve pantolon üretimi gerçekleşiyor.

Son teknolojik donanıma sahip altyapısıyla Hadımköy Lojistik Merkezi ise 35.195 m2'lik alanda kurulu yerleşkesiyle hizmet vermeye başladı. İki katlı bina içerisinde yer alan lojistik merkezinin 42.877 m2 alana sahip binası, mezanin raf sistemleri yatırımıyla birlikte toplamda 114.752 m2 kullanım alanına ulaşıyor.

Grubun manuel iş gücü ile yürütülen e-ticaret operasyonu, sorter otomasyon sistemi ile teknolojik ve operasyonel olarak günün şartlarına adapte edildi.

Toplam 14.500.000 adet ürün stok kapasitesi ile günlük 200.000 adet ürün kabul ve 200.000 adet sevk kapasitesine sahip yeni lojistik merkezi grubun büyüyen mağaza, e-ticaret ve ihracat operasyonlarına teknolojik altyapısıyla destek verecek.

Hakkında

Kaliteli hizmet ilkesini benimseyerek evrensel değerlere özen gösteren, çevre bilincine duyarlı üretim yapan ve müşteri odaklı çalışma sistemi ile dünya standartlarında hizmet veren Aydınlı Grup; 292'si yurtdışı olmak üzere toplam 645 mağaza ve 5200'ü aşkın çalışanı ile sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın da en büyük hazır giyim perakendecilerinden biridir. U.S. Polo Assn. ile 44 ülkede, Pierre Cardin ile 10 ülkede, Cacharel ile 8 ülkede operasyonu bulunan Aydınlı Grup, toplamda 55 ülkede lisans hakkına sahiptir.