Aydınlı miniklerden depremzedelere duygulandıran yardım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, depremzedelerin yaralarını sarmak için Aydın'da da vatandaşlar adeta seferber oldu. Ağır kış şartları sebebiyle hayatın zorlaştığı afet bölgesinde, depremzedeler için harekete geçen vatandaşlar, Aydın'ın tüm ilçelerinde topladıkları atkıdan bereye, monttan sobaya kadar birçok temel ihtiyaç malzemesini tırlarla afet bölgesine gönderdi. Kızılay, belediyeler, kurum ve kuruluşlar işbirlikleri ile toplanan yardım malzemeleri arasında ise çok sayıda oyuncak da var. Bu çerçevede Aydınlı minikler de taşın altına eline koyarak, en sevdikleri oyuncakları depremzede çocuklara gönderdi.

Hiç tanımadığı akranları için oyuncaklarını gönderen miniklerin bu hareketi yürekleri ısıtırken yazdıkları notlar ise duygulandırdı. Yazdıkları notlar ile depremzede arkadaşlarına moral veren minik kalplerin büyük hareketi ise yürekleri ısıttı. Gönderilen notların bazılarında "Her buluttan sonra bir güneş doğar arkadaşım. Senin de güneşin doğacaktır elbet, sabırlı ol" ifadeleri yer aldı.

Gelen yardımlar arasında yer alan oyuncakların kendilerini çok duygulandırdığını ifade eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, "Deprem haberini alır almaz oradaki vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar tek yürek olmuş durumda. Derneğimize gelen yardım malzemelerinin içlerinde yer alan oyuncaklar bizleri çok duygulandırdı. Küçücük çocuklar da afetzede arkadaşları için oyuncaklarını göndererek acılarını paylaşmaya çalışıyorlar. Bazılarının üzerinde çeşitli notlar var. Bunları okuyunca insan göz yaşlarına hakim olamıyor. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar yüce gönüllü bir milletiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.