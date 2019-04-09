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Aykut Işıklar kimdir? Aykut Işıklar kaç yaşından neden hayatını kaybetti?

Magazin gazeteciliğinin tanınan isimlerinden Aykut Işıklar hayatını kaybetti. 70 yaşında yaşamını yitiren Aykut Işıklar’ın hayatı okurları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Aykut Işıklar kimdir? Aykut Işıklar neden öldü? İşte ünlü gazeteci ile merak edilen detaylar haberimizin ayrıntılarında yer alıyor…

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Aykut Işıklar kimdir, Aykut Işıklar kaç yaşından neden hayatını kaybetti sorusu ünlü gazetecinin yaşama gözlerini yumması sonrası merak konusu oldu. 70 yaşında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki Aykut Işıklar kimdir?

 

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?

Aykut Işıklar 1949'da İstanbul'da doğdu.Işıklar,1968 yılında Hürriyet gazetesinde gazetecilik mesleğine başladı.Aykut Işıklar, 2 yıl Günaydın gazetesinde,2 yıl da Tercüman gazetesinde magazin müdürlüğü yaptı. 10 sene boyunca ise Sabah gazetesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.

 

Müziğe meraklı olan Aykut Işıklar İstanbul Radyosu’nun yaptığı bir yarışmada birinci oldu.

 

Ünlü gazetecici Bugün gazetesinde yazarlık görevinde bulundu.

 

1989 yılında ise Polonya‘nın Poznan kentinde tanıştığı Magoşa hanım ile tanıştı ve 1989 yılında evlendiler.

 

“İstanbul’da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz”

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