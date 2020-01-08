Yönetmenliğini Can Ulkay’n üstlendiği, başrollerini İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol ve Kyung-Jin Lee’nin paylaştığı Ayla filmi bu akşam saat 20.00’de FOX Tv'de ekranlara gelecek. Tüm televizyon takipçileri Ayla nerede çekildi? Ayla filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı uysırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden arlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye’de ve Güney Kore’de gerçekleştirildi.
AYLA NEREDE ÇEKİLDİ?
1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye’de ve Güney Kore’de gerçekleştirildi.
AYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?
1950 yılında Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay küçük bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?
AYLA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Ayla filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım paylaşmaktadır.
İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği
Çetin Tekindor - Süleyman astsubay
Kim Seol - Ayla
Lee Kyung-Jin - Ayla
Ali Atay - Ali astsubay
Taner Birsel - Binbaşı Fuat
Mehmet Esen - Albay Celal
Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut
Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun
Eric Roberts - Binbaşı General Coulter
Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali
Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği
Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage
Meral Çetinkaya - Nimet
Büşra Develi - Nimet
Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge
Ali Barkın - Pepe Muharrem
Burç Kümbetlioğlu - Celal
Duygu Yetiş - İclal
İlber Gürtunca - İlhan
Caner Kurtaran - Sadık
Damla Sönmez - Nuran
Kang Yeon Jeong - Ji-Min
Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği
Koray Ergün - Halit
Mine Teber - Nevsal
Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği
Claudia Kooij - Marilyn Monroe
Johnny Young - Teğmen Lee
Chaby Han - Sung Joon