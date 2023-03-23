İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0482
  • EURO
    20,8572
  • ALTIN
    1210.98
  • BIST100
    5012.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti
Güncel

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.

AA23 Mart 2023 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti
ABONE OL

CHP, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmederek iptal talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin tümünün şekil bakımından denetiminin kapsamının ve ilkelerinin 13 Aralık 2022'de verilen kararla belirlendiği hatırlatıldı.

Bu karardaki tespitlere yer verilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi metninin Cumhurbaşkanının adı, soyadı, unvanı belirtilerek Resmi Gazete'de yayımlandığı görülmektedir. Diğer yandan dava dilekçesinde de söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılmadığı yönünde bir iddiaya yer verilmemiştir. Bu itibarla Cumhurbaşkanı tarafından çıkarıldığı anlaşılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin maddi olarak varlık kazanabilmesi için gerekli unsurları taşıdığının kabulü gerekir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümü şekil bakımından Anayasa'nın 104. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.