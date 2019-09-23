AYM Başkanı Arslan'dan 'bireysel başvuru' açıklaması
AYM Başkanı Zühtü Arslan, 'Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var.' dedi.
- AA
AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var." dedi.
Zühtü Arslan: "2012'den bu yana 244 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı. Mahkememiz bunlardan 197 binini sonuçlandırdı" ifadelerini kullandı.
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