09 Haziran 2020 Salı 10:38 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:05

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılıyor. Toplantıda liderler koronavirüse karşı maske takarken, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturması dikkat çekti.

ADALETİN BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Toplantıda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, temel hak ve özgürlük vurgusu yaparken, "Bizim gibi olmayan, bizim gibi düşünmeyenlerin de hakları olduğunu düşünmemiz gerekir" dedi. "Adaletin gözü bağlıdır. Tarafların kim olduğuna bakmadan adil yargılamada bulunur" diyen Arslan, "Yargının tarafsızlığı öncelikle bağımsızlığını gerektirir. Yargının bağımsızlığı anayasada çok net ifade edilmiştir. Terazi, kadim medeniyetlerde temel ölçülerden birisidir. Bu sayede kamu düzeni sağlanır. Adaleti sağlayan hukuk düzeni, toplum ve devlet için bir rahmettir. Hukuksuz kalan bir millet soluksuz kalan bir devlettir. İki tarafı keskin kılıç hukukun üstünlüğünü vurgular. Bu üç unsur hayata geçirildiğinde adil yargılanma sorunları ortadan kalacaktır" ifadelerini kullandı. AYM'nin verdiği kararlara dikkat çeken Arslan, kararların yüzde 51'inin adil yargılanma hakkında olduğunu ifade etti.

BİREYSEL BAŞVURU UYARISI

"Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır. Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır" diyen Zühtü Arslan, "Türk yargı sisteminden ve idareden beklenen AİHM standartlarını dikkate almaktır. Amaç bütün ihlalleri gidermek değil, hukuk ve idari sistemi aynı ihlallerden men etmektir. Aksi halde bizim temel meseleleri çözmemiz mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.