AYM'den 8 yıl sonra şaşırtan ''din dersi'' kararı

Anayasa Mahkemesi, din dersleri ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Eskişehir'de 2009'da ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan kızının zorunlu din kültürü ve ahlâk bilgisi dersinden muaf tutulmasını isteyen bir veli, Eskişehir Havacılar İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne başvurdu. Okul müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan görüş doğrultusunda talebi reddetti.

Bakanlıktan gelen yazıda, "Azınlık okulları dışında kalan ilk ve orta öğretim okullarımızda öğrenim gören T.C. uyruklu Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin, bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelendirmeleri kaydıyla, din kültürü ve ahlâk bilgisi dersine girmeleri zorunlu değildir" denildi.

Bunun üzerine veli dava açtı. Ankara 1. İdare Mahkemesi, 'muaf tutulma talebini' reddeden kararı iptal etti. Ancak bakanlık ve valiliğin kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Danıştay 8. Dairesi'ne geldi. Danıştay, yerel mahkemenin kararını 'mevzuata aykırı' bularak bozdu. Aile de yüksek mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi de "Anayasanın 24. maddesinin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlâl edildiğine" karar verdi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AYM'nin 8 yıl sonra gelen kararına tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adı 'Barış' olan, insanlığa kardeşliği, eşitliği ve iyiliği yaymayı öğreten yüce dinimiz İslam'ın okullarımızda neslimize öğretilmesi 'insan hakları ihlali' imiş. Anayasa Mahkememiz böyle buyurmuş. Türkiye Müslümanlarına Ramazan hediyesi. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.