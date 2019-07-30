AYM: Hak ihlali bildiriyi destekleme anlamına gelmez
AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama: Karar Anayasa Mahkemesinin bildiride yer alan düşünceleri paylaştığı veya desteklediği anlamına gelmez
- DHA
AYM: Bu bildirinin Anayasa'nın 26. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün korumasından yararlanması gerektiği yönündeki yorumları Anayasa Mahkemesinin bildiride yer alan düşünceleri paylaştığı veya desteklediği anlamına gelmez.
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