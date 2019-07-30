28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,559
  • 6,1991
  • 254.932
  • 102686
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AYM: Hak ihlali bildiriyi destekleme anlamına gelmez

AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama: Karar Anayasa Mahkemesinin bildiride yer alan düşünceleri paylaştığı veya desteklediği anlamına gelmez

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AYM: Bu bildirinin Anayasa'nın 26. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün korumasından yararlanması gerektiği yönündeki yorumları Anayasa Mahkemesinin bildiride yer alan düşünceleri paylaştığı veya desteklediği anlamına gelmez.

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak

Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak

İngiltere’de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

İngiltere’de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

NATO hattında suç üstü yakalandılar

NATO hattında suç üstü yakalandılar

Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı 'FETÖ' detayı

Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı 'FETÖ' detayı

Terör örgütü PKK'nın sözde tim komutanı etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde tim komutanı etkisiz hale getirildi

İmar Barışı'na başvuranlar dikkat! O ödeme için yarın son gün

İmar Barışı'na başvuranlar dikkat! O ödeme için yarın son gün

Bavulundan füze fırlatıcısı çıkan yolcudan şaşırtan cevap

Bavulundan füze fırlatıcısı çıkan yolcudan şaşırtan cevap
 

POPÜLER HABERLER

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

Üçüncü Dünya Savaşını kim kazanır? ABD mi, Rusya mı?

Üçüncü Dünya Savaşını kim kazanır? ABD mi, Rusya mı?

İşsize 2030 TL

İşsize 2030 TL

Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA