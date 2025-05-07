İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6457
  • EURO
    43,9568
  • ALTIN
    4211.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AYM'den 'sokak hayvanları yasası' kararı: İptal talebi reddedildi
Güncel

AYM'den 'sokak hayvanları yasası' kararı: İptal talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 7527 sayılı yasanın iptali istemini reddetti.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
AYM'den 'sokak hayvanları yasası' kararı: İptal talebi reddedildi
ABONE OL

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna ilişkin CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüştü.

AYM, söz konusu kanunun iptali talebinin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos 2024'te AYM'ye başvurmuştu. Başvuruda, iptali istenen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiği savunulmuştu.

Öte yandan, AYM'nin Genel Kurul toplantısı sırasında, bazı sivil toplum kuruluşları ile barolar, yasanın iptal edilmesi yönünde eylem yaptı.

'Garip'in gözyaşları: Sahibinin mezarı başında sonsuz sadakat
  • hayvan koruma yasası
  • anayasa mahkemesi kararı
  • sağlık kontrolü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.