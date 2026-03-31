İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,482
  • EURO
    51,0493
  • ALTIN
    6517.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Aynama vurdun'' diyerek çılgına döndü: Meslektaşını demir sopayla dövdü
''Aynama vurdun'' diyerek çılgına döndü: Meslektaşını demir sopayla dövdü

Hatay'da yaşanan kaza sonrası 'Aynama vurdun' diyen tır sürücüsü, demir sopayla meslektaşını tır içerisinde darp etti ve küfürler yağdırdı. Darp edilen ve 'Ben sana yanlış yapmadım, niye küfür ediyorsun' diyerek meslektaşını durdurmaya çalışan tır sürücüsü o anları kayıt altına aldı.

IHA31 Mart 2026 Salı 09:15
ABONE OL

Olay, Türkiye'nin Suriye'ye açılan kapısı olan Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Tampon bölgeye geçerek yük boşaltmak için bekleyen iki tırın karıştığı maddi hasarlı kaza yaşandı. Kazaya sinirlenen tır sürücüsü, aracından inerek küfür ve hakaretlerle demir sopayla meslektaşına saldırdı.

Darp edilen tır sürücüsü tarafından saldırı anları kayıt altına alındı. Görüntülerde, kızgın tır sürücüsünün aracından inerek meslektaşına demir sopayla saldırdığı, araca zarar verdiği ve küfür ile hakaret ettiği görüldü. Saldırı anını kayıt altına alan ve ağzından yaralanan tır sürücüsü, meslektaşını "Ben sana yanlış yapmadım, niye küfür ediyorsun. Arabaya vurma, bu görüntüyü jandarmaya göndereceğim" diyerek durdurmaya çalıştı. Konuyla ilgili jandarmaya durumu taşıyan tır sürücüsünün şikayetçi olduğu öğrenildi.

  • kaza
  • tır darp
  • meslektaş

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Metroyu su bastı, vatandaşlar yürümekte zorlandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.