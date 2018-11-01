Aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretebilien güneş hücreleri geliştirildi
Yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek önem kazandığı dönemde bilim insanları panellerin verimliliğini artırmanın yanı sıra fonksiyonlarını da artırmanın yollarını arıyor. Bu kapsmda çalışan Berkeley Lab’dan uzmanların geliştirdiği yeni güneş hücreleri ise yapay fotosentez işlemini farklı bir boyuta taşıyor. Diğer paneller gibi güneş enerjisini kullanarak sudan hidrojen elde eden hücreler buna ek olarak elektrik üretimini de gerçekleştirebiliyor.
Geleneksel panellerde çeşitli dalga boylarındaki ışınları emen yüzeye güneş ışınlarının düşmesiyle birlikte üretilen elektrik suyun parçalanıp hidrojen elde edilmesinde kullanılır. Buraya kadar her şey sorunsuz görünüyor olabilir lakin üretilen bu elektriğin tamamı bu işlem için kullanılmaz yani arta kalan bir elektrik üretimi söz konusudur.
Hem hidrojen hem de elektrik üretebiliyor
Berkeley’deki araştırmacılar da işte bu duruma kafa yormuşlar. Panelin arkasında yer alan elektrik kontağı sayısını 2’ye çıkaran bilim adamları bu sayede panelin içerisinde boşa giden bu elektrik akımını bu sayede dışarıya alabilmişler ki bu da aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretimini sağlamış.
Verimlilik arttırıldı
Hidrojen’in ayrıştırılması kanadında diğer paneller gibi %6.8 verimliliğe sahip olan yeni panel elektrik üretimi konusunda ise %13.5 verimliliğe sahip ki bu sayede total verimlilik oranı %20.2’ye ulaşıyor.
Son olarak yaklaşık 1.5 yıllık grup çalışmasının karşılığını almanın mutluluğu yaşayan ekibin sıradaki hedefi ise geliştirdikleri paneli daha iyi noktalara taşımak ve gerçek hayatta kullanılabilir hale getirmeyi planlıyorlar.
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