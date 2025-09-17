İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3026
  • EURO
    49,0163
  • ALTIN
    4888.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aynı ilde 2 ayrı silahlı saldırı dehşeti! Kurtulan olmadı
Güncel

Aynı ilde 2 ayrı silahlı saldırı dehşeti! Kurtulan olmadı

Adana'da gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırıda Sedat Oyunlu iş yerinin önünde, Eser Barış ise evinin önünde öldürüldü.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 07:11 - Güncelleme:
Aynı ilde 2 ayrı silahlı saldırı dehşeti! Kurtulan olmadı
ABONE OL

Merkez Yüreğir ilçesinde Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sedat Oyunlu'nun bir iş yerinin önünde beklediği sırada motosikletli 2 kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

Kendi imkanlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği belirlenen Oyunlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BİR SALDIRI DAHA

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evinin önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Barış'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • adana
  • cinayet
  • silahlı saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.