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Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, pompalı tüfekle kendini vurdu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, ayrı yaşadığı eşini öldüren, kayınpederini ise yaralayan kişi, pompalı tüfekle kendini vurdu.

  • AA
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Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan Ahmet Topluca, Saray Mahallesi'nde bir çiftlikte bahçıvan olarak çalışan kayınpederi Bekir Metin'in evinin önünde, işten dönen eşi Emine Topluca'ya pompalı tüfekle ateş etti.

Zanlı, evin önüne çıkan kayınpederi Bekir Metin'i de vurdu. Topluca, daha sonra başına ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

Emine Topluca olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Bekir Metin ve Ahmet Topluca, 112 Acil Servis ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topluca çiftinin, 8 yaşında bir erkek çocuğunun bulunduğu, 8 ay önce babasının evine yerleşen Emine Topluca'nın, eşi tarafından defalarca tehdit edildiği öğrenildi.

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