İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7832
  • EURO
    7,4014
  • ALTIN
    360.045
  • BIST100
    93199.4
Güncel

Ayşe teyzeden Milli Dayanışma'ya destek

Samsun'un Havza ilçesinde kronik rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan 59 yaşındaki Ayşe Pehlivan, 'Nene Hatun'un torunlarıyız' diyerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 16:20 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:20
ABONE OL

Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, bin 200 liralık maaşının bin lirasını vererek destek olmak istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle evinden çıkamayan Pehlivan, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım talep etti.

Pehlivan'ın evine giden zabıta memuru Önder Özkan, aldığı parayı, bankaya giderek bağış hesabına yatırdı. Özkan, daha sonra makbuzu Pehlivan'a teslim etti.

Ayşe Pehlivan, AA muhabirine, vefat eden eşinden sonra bin 200 lira maaş aldığını söyleyerek, "200 lirayla elektrik ve su faturamı ödedim. Diğerini de bağışladım. Nene Hatun'un torunlarıyız. Bugünlerde yardımlaşmayacağız da ne zaman yardımlaşacağız? İnşallah iyi günlere tez zamanda ulaşırız. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

4 yaşındaki Emir'den duygulandıran bağış

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.