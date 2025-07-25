İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 2 polis ve 1 güvenlik görevlisinin tutuklandığı açıklandı. 2 polisin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.