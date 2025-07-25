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  • Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi daha tutuklandı
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Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi daha tutuklandı

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 polis ve bir site görevlisi tutuklandı.

İHA25 Temmuz 2025 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi daha tutuklandı
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İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 2 polis ve 1 güvenlik görevlisinin tutuklandığı açıklandı. 2 polisin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

  • Ayşe Tokyaz
  • cinayet
  • gözaltı

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