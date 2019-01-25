Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Ayşen Gruda, için öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
- star.com.tr
Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden Usta oyuncu Ayşen Gruda bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Çöpçüler Kralı, Tosun Paşa gibi sayısız filmde oyna rol alan Ayşen Gruda için öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenleniyor.
Törene, kızı Elvan Gruda, Torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, şarkıcı Betül Demir ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duydu dolu anlar yaşanırken, şarkıcı Betül Demir, Ayşen Gruda'nın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Tören sonunda Ayşen Gruda'nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
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