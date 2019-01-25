14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,288
  • 5,9936
  • 218.135
  • 101.587
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Ayşen Gruda, için öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden Usta oyuncu Ayşen Gruda bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Çöpçüler Kralı, Tosun Paşa gibi sayısız filmde oyna rol alan Ayşen Gruda için öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenleniyor.

Törene, kızı Elvan Gruda, Torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, şarkıcı Betül Demir ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duydu dolu anlar yaşanırken, şarkıcı Betül Demir, Ayşen Gruda'nın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Tören sonunda Ayşen Gruda'nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

 

 

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, babası için Kürtçe mevlit okuttu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya hazırlıklara başladı: Tarih bile verdiler

Rusya hazırlıklara başladı: Tarih bile verdiler

İran, İsrail'e 12 bin askerlik tatbikatla mesaj verdi

İran, İsrail'e 12 bin askerlik tatbikatla mesaj verdi

Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu

Camiyi bombaladıklarını itiraf ettiler

Camiyi bombaladıklarını itiraf ettiler

182 teröristin serbest bırakılması AB ülkesini karıştırdı

182 teröristin serbest bırakılması AB ülkesini karıştırdı

İnsansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez görüntülendi

İnsansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez görüntülendi

CHP’de İP çatlağı: Başkan adayı partiden istifa etti

CHP’de İP çatlağı: Başkan adayı partiden istifa etti

Taksim kışkırtmasının arkasında PKK-FETÖ ittifakı

Taksim kışkırtmasının arkasında PKK-FETÖ ittifakı
 

POPÜLER HABERLER

El-Bab’da patlama: 7 yaralı

El-Bab’da patlama: 7 yaralı

Boeing'in 'uçan arabası' testi geçti

Boeing'in 'uçan arabası' testi geçti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA