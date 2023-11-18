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  • Ayşenur Parlak kansere yenik düşmüştü... Kızı Ela'nın sözleri yürekleri burktu
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Ayşenur Parlak kansere yenik düşmüştü... Kızı Ela'nın sözleri yürekleri burktu

Bir süredir yakalandığı amansız hastalığa karşı mücadele veren Ayşenur Parlak, kansere yenik düşmüştü. Tedavi sürecinde onu yalnız bırakmayan eşi Savaş Parlak, kızı Ela'yı annesinin mezarına götürdüğünü söyledi. Minik Ela'nın, 'Çok güzel değil mi baba… Anneme göre olmuş…' şeklindeki sözleri ise yürekleri burktu.

18 Kasım 2023 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
Ayşenur Parlak kansere yenik düşmüştü... Kızı Ela'nın sözleri yürekleri burktu
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Kansere karşı verdiği mücadele ile yüzbinlerce takipçisine örnek olup hafızalara kazınan Ayşenur Parlak, geçtiğimiz günlerde fenalaştı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SAVAŞ PARLAK: YANIMIZDA OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

Acı haberi ise tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan eşi Savaş Parlak paylaştı. Parlak, "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış.

Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için.

Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

"ELA KENDİ İSTEDİ"

Savaş Parlak son paylaşımında ise kızı ile birlikte eşinin mezarını ziyaret ettiklerini söyledi: "Dün götürdüm artık ziyaretine Ela kendi istedi. Ela iyi merak etmeyin. Olabilecek en yumuşak şekilde ilerliyor sürecimiz çok şükür. Ara ara çöküyor hüzün uykusu falan gelince geceleri biraz zorluyor. Ama çok güzel yetiştirmiş kızımızı çok güzel yer etmiş kalbinde..."

"ÇOK GÜZEL DEĞİL Mİ BABA..."

Annesinin mezarına dokunan küçük kızın, "Çok güzel değil mi baba... Anneme göre olmuş..." şeklindeki sözleri ise yürekleri titretti...

  • Ayşenur Parlak
  • Savaş Parlak

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