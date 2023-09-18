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Aytun Çıray'dan seçim itirafı: Milleti Allah korumuş

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muhalefete yüklenen İYİ Parti eski Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 'Bunlar devlet sırrı filan koruyamazlarmış. Milleti Allah korumuş.' dedi.

18 Eylül 2023 Pazartesi 23:55 - Güncelleme:
Aytun Çıray'dan seçim itirafı: Milleti Allah korumuş
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek sene yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini tekrarladı. İsim vermeden CHP'ye yüklenen Akşener, "İttifak sisteminden artık vazgeçtik. Ne bugün ne 2028'de ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz." dedi. Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener, "Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak Abdullah Gül'ü önerdiğini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da 'aday olamayız' dediğini itiraf eden Akşener, "Ben masa yıkmadım. O seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim zehir" diye konuştu.

"MİLLETİ ALLAH KORUMUŞ"

İYİ Parti'den istifa eden eski Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Akşener'in açıklamalarının sosyal medyada gündem olması sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

X hesabından açıkça muhalefete yüklenen Çıray, "Milleti Allah korumuş. Bunlar devlet sırrı filan koruyamazlarmış." dedi.

Verdiği desteği helal etmediğini ifade eden Çıray, "Rejim korkusu ile verdiğim desteği de helâl etmiyorum. AK Parti'ye rakip yaratacağım derken, adeta yandaş yaratmışım. Ama; camdan evden oturuyorsunuz! Ve gerçeği bilenleri bilerek onları konuşmaya davet ediyorum." dedi.

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