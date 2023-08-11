İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0415
  • EURO
    29,6566
  • ALTIN
    1664.85
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aytunç Çıray ''kızacaklar'' diye açıkladı: İYİ Parti'nin oyu yüzde 5'e düştü
Güncel

Aytunç Çıray ''kızacaklar'' diye açıkladı: İYİ Parti'nin oyu yüzde 5'e düştü

İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı ittifak çağrısı hakkında konuştu. Telife 'hayır' deneceğini söyleyen Çıray, 'MHP'nin teklifine 'evet' demek İYİ Parti'nin kapısına kilit vurmak demektir' diye konuştu. Çıray ayrıca İYİ Parti'nin oylarının yüzde 5 civarına kadar düştüğünü ifade etti.

11 Ağustos 2023 Cuma 19:11 - Güncelleme:
Aytunç Çıray ''kızacaklar'' diye açıkladı: İYİ Parti'nin oyu yüzde 5'e düştü
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek sene yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısında bulundu. "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e, "Evine dön" çağrısı yapmıştı.

İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, Haber Global TV canlı yayınında, Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı ittifak çağrısını değerlendirdi.

"İYİ PARTİ'NİN "EVET" DEMESİ PARTİNİN KAPISINA KİLİT VURMAK DEMEK"

"Edindiğim tecrübelere göre bu teklife 'hayır' denecek" diyen Çıray, "MHP'nin teklifine 'evet' demek İYİ Parti'nin kapısına kilit vurmak demektir. İYİ Parti, MHP içerisinde yönetim kadrosu olarak erir." diye konuştu.

"İYİ PARTİ'NİN OYLARI YÜZDE 5 CİVARINDA"

Akşener'in eski başdanışmanı, İYİ Parti'nin oylarının yüzde 5 civarına kadar düştüğünü de söyledi.

Çıray konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bana gelen anketleri açıklayacağım, arkadaşlarım bana kızacak ama kimseyi üzmek gibi bir niyetim yok. Şu anda güven bunalımı nedeniyle partinin oyları yüzde 5'ler civarında."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.