MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek sene yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısında bulundu. "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e, "Evine dön" çağrısı yapmıştı.

İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, Haber Global TV canlı yayınında, Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı ittifak çağrısını değerlendirdi.

"İYİ PARTİ'NİN "EVET" DEMESİ PARTİNİN KAPISINA KİLİT VURMAK DEMEK"



"Edindiğim tecrübelere göre bu teklife 'hayır' denecek" diyen Çıray, "MHP'nin teklifine 'evet' demek İYİ Parti'nin kapısına kilit vurmak demektir. İYİ Parti, MHP içerisinde yönetim kadrosu olarak erir." diye konuştu.

"İYİ PARTİ'NİN OYLARI YÜZDE 5 CİVARINDA"



Akşener'in eski başdanışmanı, İYİ Parti'nin oylarının yüzde 5 civarına kadar düştüğünü de söyledi.

Çıray konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bana gelen anketleri açıklayacağım, arkadaşlarım bana kızacak ama kimseyi üzmek gibi bir niyetim yok. Şu anda güven bunalımı nedeniyle partinin oyları yüzde 5'ler civarında."