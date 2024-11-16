Ayvacık ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halinde lastik bot tespit etti. Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "KB-20" botu yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan ve İran uyruklu 15'i çocuk 31 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ise aynı ilçede düzenledikleri operasyonda, İran uyruklu 5 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 1 zanlıyı yakaladı.

Sahil güvenlik gemisi "TCSG-61" tarafından karada tespit edilen Afganistan uyruklu 2 kişi de yakalanarak ekiplere teslim edildi.

Yabancı uyruklular, daha sonra Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) götürüldü.

Şüpheli de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

