Ayvacık'ta 4,1 şiddetinde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 21.02'de ve 9,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Ayvacık'ta depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.