Ayvacık'ta 4,1 şiddetinde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin saat 21.02'de ve 9,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Ayvacık'ta depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.