Ayvalık' 2 lastik botta 126 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na 2 ayrı lastik bot içinde geçmek isteyen 126 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından, hareketli 2 adet lastik bot tespit edildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 126 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler yasal işlemlerinin yapılması için karaya çıkarıldı ve yetkililere teslim edildi.