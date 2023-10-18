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Ayvalık' 2 lastik botta 126 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na 2 ayrı lastik bot içinde geçmek isteyen 126 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Ayvalık' 2 lastik botta 126 göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na 2 ayrı lastik bot içinde geçmek isteyen 126 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından, hareketli 2 adet lastik bot tespit edildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 126 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler yasal işlemlerinin yapılması için karaya çıkarıldı ve yetkililere teslim edildi.

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