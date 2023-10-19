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Ayvalık açıklarında 126 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı, 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 23:59 - Güncelleme:
Ayvalık açıklarında 126 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-905" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 126 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, bottaki 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • düzensiz göçmen
  • operasyon
  • Midilli Adası

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