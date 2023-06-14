Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartıldıktan sonra Balıkesir İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.