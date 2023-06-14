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Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartıldıktan sonra Balıkesir İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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