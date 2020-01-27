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Ayvalık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA27.01.2020  09:32 - Güncelleme: 27.01.2020  09:32

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan lastik botta 17'si çocuk, 9'u kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakaladı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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