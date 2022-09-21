Ayvalık açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen ve lastik botları patlatılan 51 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Cunda Adası'na getirildi.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, can salındaki 13 yabancı uyrukluyu kurtarıp kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.