İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayvalık açıklarında 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

Ayvalık açıklarında 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 04:13 - Güncelleme:
Ayvalık açıklarında 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar bulunduğu tespit edildi.

"KB-115" ve "KB-40" sahil güvenlik botlarıyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 91 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • göçmen yakalama
  • sınır operasyonu
  • yasa dışı göç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.