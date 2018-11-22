Ayvalık’ta 31 kaçak göçmen ile 1 organizatör jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın en büyük mahallesi Altınova’nın Madra Çayı deltasında bir şişme botla denize açılmak üzere olan 9 erkek, 8 kadın ve 14 çocuk olmak üzere 31 Afgan göçmen ile A.M. isimli organizatör, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. 31 Afgan göçmen ile A.M. isimli organizatör gözaltına alındı.