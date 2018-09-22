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Ayvalık’ta 7 mülteci ile bir organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 7 Afganistan uyruklu mülteci ile bir organizatör yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sınırları içinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. 3’ü 18 yaşından küçük 7 Afganistan uyruklu erkek ile organizatör olduğu belirlenen otomobil sürücüsü yakalandı. Ayvalık Jandarma Komutanlığı’na götürülen mültecilere jandarma ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlar yapıldı.
  

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