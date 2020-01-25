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Güncel

Ayvalık’ta bir büfede çıkan yangında küle döndü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında bir ahşap büfe küle döndü.

IHA25.01.2020  15:44 - Güncelleme: 25.01.2020  15:44

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajlarındaki ahşap bir büfede sabah saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan, kış sebebiyle faal olmayan büfenin içerisinde yaz döneminde şezlong ve şemsiye kiralayan bir girişimciye ait tüm malzemeler alevler arasında kalarak küle döndü.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nin müdahalesine rağmen kullanılmaz hale gelen büfenin bir kundaklama sonucunda küle dönmüş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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