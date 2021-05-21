Kuvvetli fırtına tekneleri batırdı

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 10:44 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:46

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde hasar meydana geldi.

Kıyılarda bulunan bazı teknelerin batmasına neden olan fırtınadan, binaların çatı ve pencereleri de zarar gördü.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaralanma ve can kaybı bulunmadığı aktarılarak "Fırtınanın bugün öğle saatlerinde sona ermesi beklenmektedir. AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır. Fırtınadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olumsuz hava koşullarının devam ettiği saatlerde dikkatli davranmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İZMİR'İN DİKİLİ İLÇESİNDE FIRTINA NEDENİYLE BAZI BALIKÇI TEKNELERİ BATTI

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sahile bağlı bazı balıkçı tekneleri su alarak battı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Sevgi Yolu mevkisinde sahile bağlı bulunan yaklaşık 10 balıkçı teknesi, fırtınanın etkisiyle su alarak battı. Birbirine çarparak parçalanan teknelerden kopan parçalar kıyıya vurdu.

Sahil şeridine gelen balıkçılar, teknelerini fırtınadan kurtarmaya çalışıyor.