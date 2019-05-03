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Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, kaybolduğu değerlendirilen 4 kişi de aranıyor.

  • AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında, düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve iki helikopter gönderildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu biri kadın, biri çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Teknedeki düzensiz göçmenlerden 3'ü kadın, 5'i çocuk 8 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.

Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kaybolduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kaybolanlardan birinin, kaçışı organize eden kişi olduğu tahmin ediliyor.

AVM´de tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

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