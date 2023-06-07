Azerbaycan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi, ASO'da tanıtıldı

ASO'da yapılan toplantıya, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve davetliler katıldı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, açılış konuşmasında, üyelerinin uluslararası pazarlara açılmalarına yardımcı olmayı ve rekabet güçlerini arttırmayı hedeflediklerini, bu sebeple diğer ülkelerin temsilcileriyle bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirtti.

Ardıç, Azerbaycan ile ilişkilerinde "tek millet iki devlet" şiarının esas olduğunu vurgulayarak bu dostluğun iktisadi alanda da tezahür ettiğini dile getirdi. Ardıç, iki ülkenin ekonomik ve ticari anlamda ilişkilerinin farklı bir boyuta taşındığını ifade ederek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 10 yıllık dönemde Azerbaycan'ın ülkemize ihracatı 5 milyar dolara yaklaştı. Bu yılın ilk dört ayında şimdiden 380 milyon dolara ulaştı. Azerbaycan'ın ülkemize ihracatının artış hızı son 5 yılda yüzde 20'yi geçti. Bu büyük bir başarıdır. Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 2013-2022 döneminde 21,6 milyar dolar oldu. İhracat artış hızı son beş yılda yüzde 10'u geçti. Bu yılın ilk dört ayında yüksek bir performansla Azerbaycan'a 847,5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Şu anda Azerbaycan'da 5 bine yakın Türk şirketi kayıtlı. Türkiye'de ise 2500'den fazla Azerbaycan şirketi faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri, Azerbaycan'da hayata geçirilen 17 milyar dolar değerindeki 450'ye yakın projeye katıldı."

Üretimi ve ihracatı çeşitlendirmenin önemine dikkati çeken ve imalat sanayisini geliştirmenin de kalkınmanın anahtarı olduğunu belirten Ardıç, Ankara sanayicileri ile Azerbaycan'ın işbirliği için geniş bir alanın bulunduğunu ifade etti.

Büyükelçi Memmedov da projenin önemini vurgulayarak, yatırımcıları burada yer almaya davet etti.

Konuşmaların ardından Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Alasgarov, bölgedeki yatırım fırsatları hakkında bilgilendirme yaptı.