DHA 02 Ekim 2020 Cuma 09:57 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 10:03

;Büyükelçi Hazar İbrahim, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi İbrahim, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarda cephe boyunca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ilerlediğini söyleyerek, "İşgal altındaki toprakların güneyinde olan merkezde şiddetli savaşlar var. Ermenistan tarafı Azerbaycan sivillerine saldırıyor. Azerbaycan topraklarından Azerbaycan topraklarına saldırıyor. Ermenistan, Ermenistan topraklarından değil de işgal olmuş topraklardan (Terter) saldırıyor. Bugün de orada siviller arasından bir şehit verildi, orada olan bir petrol istasyonu patlatıldı, orada helak olan bizim sivillerimiz var. Dün 14 şehit vardı, bugün de 1 şehit oldu. Petrol istasyonunda kaç sivil helak oldu, onunla ilgili bir bilgi yok" dedi.

'ERMENİLER PANİKTE'

Ermenistan'ın güneyde işgal ettiği 7 köyün geri alındığını kaydeden Büyükelçi İbrahim, "Azerbaycan, Ermenilerden işgal edilen toprakları da aldı. Kuzeyde Murovdağ denilen bir silsile var, en önemli yükseklik Azerbaycan'ın kontrolünde. Talış ve Magadis üzerinde olan, orası çok stratejik bir yerdir, orada su ambarı var, onun üzerindeki yüksekliklerin hepsi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında. Ermeniler panikte. Bizlere karşı kara propaganda yapıyorlar sonra onlar da bunun altından çıkamıyorlar. Azerbaycan'ın bir helikopterinin vurulduğunu söylediler, biz bunu yalanladık. Reuters bunu kendisi de yalanladı. 1 yıl önce Suriye'de vurulan bir helikopterin kareleriymiş. Böyle şeyleri biz çok gördük, şimdi de görüyoruz. Bu propagandalarına bakmayarak Azerbaycan, uluslararası hukuk çerçevesinde kendi topraklarında kendi topraklarını işgalden azat edecektir" diye konuştu.

'İSTESEYDİK KENDİ GÜCÜMÜZLE VURURDUK'

Ermenistan'ın, Türk uçakları ve SİHA'larının kendilerine karşı kullanıldığına dair iddialarını da değerlendiren İbrahim, "Amacı kaos yapmak. Ermenistan devleti her zaman hem Türkiye'ye hem de Azerbaycan'a karşı bu propaganda ile devletlerden kendilerine destek almak amacında. Eğer bir uçak vurulduysa radar sistemleri var, teknolojiler var, o görülmelidir. Ermenistan tarafı eğer bu bilgileri ortaya koymuyorsa tabi ki bu bir propaganda. F-16 uçağını biz vurmak isteseydik kendi gücümüzle vururduk. Ermenistan arazilerinde dağlara çarpmış kendilerinin 2 tane savaş uçağı var. Onlar kendi halkından bunu gizlemek, doğruyu söylememek için propaganda yapıyorlar" dedi.

'PKK'NIN TEMSİLCİLERİ VAR'

Orta Doğu ve bazı ülkelerden gelen teröristlerin Ermenistan ordusuna katıldığı yönündeki iddiaların doğru olduğunu belirten İbrahim, "Hatta 2014 yılında kendilerinin söylediği gibi işgal olmuş Azerbaycan topraklarında Orta Doğu'dan gelen Ermeniler var. Bu Ermenilerin arasında teröristler de var. Dün sosyal medyada ASALA terör grubunun temsilcisi bir Ermeni yazmıştı, diğer ASALA üyelerine Azerbaycan'a karşı savaşmak için çağrı yapmıştı. Bu yayıldı ve direkt onu sosyal medyadan silmeye çalıştılar. Ermenistan tarafı bu gibi kara propagandalar yapmakta. Suriye, Lübnan var. Burada savaşanlar arasında Fransızca konuşanlar var. PKK'nın da terör gruplarının temsilcileri var. PKK'nın içinde de onun yönetiminde Ermeni teröristleri her zaman mevcutlar" diye konuştu.

'ERMENİSTAN, AZERBAYCAN TOPRAKLARINDAN ÇIKMALI'

Büyükelçi İbrahim, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'a başkent Moskova'da bir araya gelmeleri teklifine ilişkin ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev net olarak bizim pozisyonumuzu ortaya koymuştu. Ermenistan kuvvetleri Azerbaycan topraklarından çıkmalıdır. Onlar çıkmadan biz ne konuşabiliriz? Biz 30 yıldır konuşuyoruz. Ermenistan da bu zamanı kendisi için kullanarak Azerbaycan sivillerine yeniden saldırmak, onları öldürmek için çabalarda oldu. Maalesef bazı devletler Ermenistan'a yeteri tepki göstermemişlerdir. Evet biz de barışçıyız, biz de diplomasi severiz, biz de savaş etmek istemiyoruz, biz kimseye saldırmıyoruz. Tüm bu savaşlar Azerbaycan'ın topraklarında gidiyor. O açıdan da bu sınırların içinde olan tüm işgalci güçler çıkmalıdır. Tüm işgalci kuvvetler tam olarak bizim Azerbaycan topraklarından çıkacaksa o zaman biz konuşuruz, bu uluslararası hukukun talebi, bu dünya düzeninin talebi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararnamesi var. Onlar işgalci Ermenistan kuvvetlerinin şartsız Azerbaycan topraklarından çıkmasını talep ediyor. Eğer kararnameler varsa onlar yerine getirilmelidir. Bunu icra etmiyorsa kimin işgalci olduğunu söyleyeceksiniz? Söylemezseniz işgale devam edip sivillere saldırır."

'BİZ HİÇBİR DEVLETTEN TALEPTE BULUNMADIK'

Büyükelçi İbrahim, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteklerine ilişkin şunları söyledi:

"Biz tek millet iki devletiz. Bizim büyükelçiliğin karşısına gelip destek veren gençler oldu. Azerbaycan da tam Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olan hareketlerine bağlı da Sayın Aliyev de bildirdi, biz kuşkusuz, tereddütsüz Türkiye'nin yanındayız. Biz hiçbir devletten, kardeş Türkiye de dahil bir talepte bulunmadık. Azerbaycan'ın çok güçlü silahlı kuvvetleri var. Azerbaycan ile Ermenistan arasında hem silahlı kuvvetlerin gücü hem de ekonomik olarak çok büyük uçurum var. Dün Sayın Cumhurbaşkanım Aliyev de bildirdi, biz haklıyız, uluslararası hukukun bize verdiği güç ile biz topraklarımızı işgalden kendimiz azat edeceğiz. Azerbaycan tam barışçıl bir devlettir. Kim bizim topraklarımızı işgal ediyorsa biz tabi ki onlara karşı savaşıp, topraklarımızı işgalden azat edeceğiz."