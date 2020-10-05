05 Ekim 2020 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 15:43

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

"Azerbaycan ordusu ilerliyor, birçok yer işgalden kurtarıldı"

"Cebrail şehri ve bazı köyleri işgalden kurtarıldı"

"Ateşkes gerekli koşullarla temin edilmelidir"

"İşgal altında olan bölgeler bize verilirsa barış sağlanır"

"Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli"

"Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilme takvimi vermeli"

"Ermenistan meseleyi küresel bir sorun haline getirmek istiyor"

"Biz ateşkese hazırız ama şartlarımız var"

"Biz bu savaşın sebebi değiliz, biz topraklarımızı savunuyoruz"

"Bizim Ermenistan topraklarında gözümüz yok"

"Ermenistan saldırmamız için bizi provoke ediyor"

"30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan'a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağız takvimi sunmalı. Biz isteriz ki bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir."



"Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır"

"Biz hep müzakere masasında olumlu tavır sergiledik"

"İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Her iki taraf askerlerine talimat vermelidir"

"Türkiye güçlü bir devlettir, Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ederiz. Türkiye bundan sonraki barış sürecinde mutlaka olmalıdır"

"Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor"



"Bizi itham etti, bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi?"

"Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor."



NEDEN SİVİLLER HEDEF ALINIYOR?

"Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor"